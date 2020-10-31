Территориальные избирательные комиссии передали в ЦИК первые протоколы

Об этом говорится на официальном портале Центризбиркома.

Так, после передачи протоколов с территориальных комиссий ЦИК объявила первые результаты местных выборов, которые проходили 25 октября.

Как известно, всего в Украине 1421 должность городских, поселковых, сельских голов. И сейчас ЦИК получил данные о результатах выборов в 110 советах.

Также Центризбирком получил данные относительно избранных депутатов, которые прошли в местые советы. Общее количество депутатских мандатов в местных советах, состав которых избирался на местных выборах, составило 43 122. Сейчас получены данные о 1 841 избранном депутате.

Также на портале ЦИК появилась общая информация о мэрах/сельских головах, победивших на местных выборах, и от кого они выдвигались.

Так, 52 мэра, которые уже официально победили на местных выборах, были самовыдвиженцами, и это 48% от общего числа новых городских/сельских голов.

На втором месте оказались кандидаты от "Слуги народа" - 16 человек (почти 15%), тройку замыкают партии "Довіра" и "Европейская солидарность" - по 6 избранных голов (5,56%).

Ранее мы предупреждали об очередных довыборах в Раду.

По словам главы "Слуги народа" Александра Корниенко, довыборы в Парламент могут состояться уже в марте при условии, если на мажоритарных округах избранные там народные депутаты пойдут в местную власть.

В частности. довыборы могут пройти в округе №87, который сейчас представляет нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович, а также в округе №184, от которого в Парламент попал представитель депутатской группы "За будущее" Игорь Колыхаев.

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Как сообщала Politeka, пристыженный глава "Слуги народа" покаялся перед украинцами.

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