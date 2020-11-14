Известная модель Деми Роуз показала жаркие фото с отдыха
Знаменитость, которая полюбила себя, а затем ее полюбили пользователи сети, предстала в новом искушающем образе, пишет Politeka.net. Деми продемонстрировала свои самые аппетитные места в розовом халатике.
Звезда позировала на пляже. Она присела на качели, откинув ткань с ножек ит сверкнув их гладкостью. Роуз выпрямила спинку, и закинула волосы за ушки, в которых показались длинные серьги.
На втором кадре звезда блеснула своим совершенством во всей красе. Деми стояла на берегу, расстегнув халатик. Красотка надела купальник телесного цвета с черными полосками и принтом из бабочек.
Лифчик идеально подчеркнул пышный бюст, а плавки, натянутые выше бедер - красивый изгиб.
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Звезда распустила волосы и, будто наслаждаясь собой, закрыла глаза.
"Ситуация изоляции ... 💗", - написала Деми.
За девять часов пост собрал почти 200 тысяч лайков и много комментариев, в которых пользователи сети описывали свое восхищение.
"Словами не описать, насколько ты красива", - прокомментировал один из фанатов.
Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала и вовсе без верха, посветив своей пышной грудью. Звезда обвила бедра полотенцем. Красотка впечатлила своими большими размерами бюста, прикрыв его рукой с кольцами.
Капельки воды соблазнительно сверкали на теле. Длинные волосы Роуз были мокрыми.
Напомним, Деми Роуз продемонстрировала формы «круче, чем у Ким» и получила сотни комплиментов.
Серый ремень на купальнике модели акцентировал внимание на довольно тонкой талии, из-за чего ягодицы модели показались еще больше, чем обычно.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике