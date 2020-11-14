Звезда показала себя во всей красе

Известная модель Деми Роуз показала жаркие фото с отдыха

Знаменитость, которая полюбила себя, а затем ее полюбили пользователи сети, предстала в новом искушающем образе, пишет Politeka.net. Деми продемонстрировала свои самые аппетитные места в розовом халатике.

Звезда позировала на пляже. Она присела на качели, откинув ткань с ножек ит сверкнув их гладкостью. Роуз выпрямила спинку, и закинула волосы за ушки, в которых показались длинные серьги.

На втором кадре звезда блеснула своим совершенством во всей красе. Деми стояла на берегу, расстегнув халатик. Красотка надела купальник телесного цвета с черными полосками и принтом из бабочек.

Лифчик идеально подчеркнул пышный бюст, а плавки, натянутые выше бедер - красивый изгиб.

Звезда распустила волосы и, будто наслаждаясь собой, закрыла глаза.

"Ситуация изоляции ... 💗", - написала Деми.

За девять часов пост собрал почти 200 тысяч лайков и много комментариев, в которых пользователи сети описывали свое восхищение.

"Словами не описать, насколько ты красива", - прокомментировал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Деми Роуз предстала и вовсе без верха, посветив своей пышной грудью. Звезда обвила бедра полотенцем. Красотка впечатлила своими большими размерами бюста, прикрыв его рукой с кольцами.

Капельки воды соблазнительно сверкали на теле. Длинные волосы Роуз были мокрыми.

Напомним, Деми Роуз продемонстрировала формы «круче, чем у Ким» и получила сотни комплиментов.

Серый ремень на купальнике модели акцентировал внимание на довольно тонкой талии, из-за чего ягодицы модели показались еще больше, чем обычно.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике