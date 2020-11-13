Американська фітнес-модель Ана Чері вирішила подражнити шанувальників, вразивши розкішною фігурою без білизни

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Чарівні заходи сонця за 15 хвилин до цього кадру вирувало як божевільне! Щоб побачити інше у воді, подивіться» " - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Чері позує без білизни, ефектно задерши при цьому руки. Все це відбувається на тлі заходу, а образ красуня вирішила доповнити елегантним макіяжем.

"Вау, це так красиво», «боже, який у тебе погляд», «просто чарівний», «бездоганна Краса», «ідеальні форми», «дуже гаряче виглядаєш», «вау, це справжня пожежа», "здається, я закохався", - пишуть її шанувальники.

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Так, красуня порадувала шанувальників, з'явившись в тісному білосніжному топіку, з якого вистрибував бюст.

Груди красиво виглядали в такому тісному одязі, і, здавалося, їй мало місця.

Шортики з леопардовим принтом обтягнули пружні сідниці, а також виділили тонку талію.

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