Американська фітнес-модель Ана Чері вирішила подражнити шанувальників, вразивши розкішною фігурою без білизни
Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"Чарівні заходи сонця за 15 хвилин до цього кадру вирувало як божевільне! Щоб побачити інше у воді, подивіться» " - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Чері позує без білизни, ефектно задерши при цьому руки. Все це відбувається на тлі заходу, а образ красуня вирішила доповнити елегантним макіяжем.
"Вау, це так красиво», «боже, який у тебе погляд», «просто чарівний», «бездоганна Краса», «ідеальні форми», «дуже гаряче виглядаєш», «вау, це справжня пожежа», "здається, я закохався", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми писали, що фітнес-модель Ана Чері показала в спортивному одязі свої варті заздрості форми
Так, красуня порадувала шанувальників, з'явившись в тісному білосніжному топіку, з якого вистрибував бюст.
Груди красиво виглядали в такому тісному одязі, і, здавалося, їй мало місця.
Шортики з леопардовим принтом обтягнули пружні сідниці, а також виділили тонку талію.
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
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