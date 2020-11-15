Погода в Украине 15 ноября задаст коварного удара, дожди и похолодание окажутся далеко не самым худшим

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе синоптиков.

На западе сегодня будут локальные дожди, которые будут проходить то днем, то ночью. Столбик термометра в светлое время суток покажет от 6 до 10 градусов со знаком «плюс». Ближе к вечеру ожидается резкое похолодание, вплоть до 2-5 со знаком «плюс».

В центральной части Украины будут небольшие дожди, избежать которых удастся лишь жителям Днепропетровской области. Здесь осень «порадует» дневными 5-8 градусами со знаком «плюс». Ночью похолодает: синоптики поговорят о +4 и -2 по Цельсию.

Без дождей сегодня обойдется и на южной части Украины, где ожидается от 7 до 10 градусов тепла. Ночью их сменят менее комфортные 1-6 по Цельсию.

Украинцам, которые проживают на восточной части страны, стоит готовиться к дневным 2-4 градусам по Цельсию. А ночью похолодает до 0-2 со знаком «минус». Дождей не будет, хотя небо и затянет тучами.

А вот на севере Украины, где сегодня будут дожди, части граждан стоит ожидать еще и мокрого снега. В частности, он пройдет в Сумской области. Похолодание там достигнет отметки в -2 по Цельсию ночью. Днем же ожидается от 2 до 4 тепла. На остальной части региона будет от 4 до 8 градусов тепла. Ночью похолодает до 1-5 тепла.

В Киеве и пригороде, утверждают в Укргидрометцентре, ожидается небольшой дождь и от 6 до 9 со знаком «плюс». После захода солнца похолодает до 0-5 тепла.

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