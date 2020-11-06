Популярная украинская певица Надя Дорофеева попала в аварию

Как передает Politeka.net, об этом она сообщила у себя в Инстаграм. Певица опубликовала фото с расстроенным лицом, сообщив, что попала в ДТП. Она была одета в светлый спортивный костюм.

«Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 км и врезалась в другую машину», - отметила артистка.

Надежда не стала рассказывать подробности происшествия, но позже опубликовала еще один снимок, на котором выглядела не менее грустной. Под постом у певицы стали интересоваться ее здоровьем и состоянием.

«Надь, как ты? после аварии, мы волнуемся», «Надя что сегодня произошло, ты в порядке?», «Как ты всё хорошо обошлось?», «Как себя чувствуешь после аварии?», «Надь как ты всё хорошо у тебя?», «Что там с аварией??? С тобой все хорошо?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что озорная Надя Дорофеева похвасталась фигуркой, нарядившись в колготки-сеточку и пиджак. Красотка устроила дерзкие танцы в TikTok, засветив аппетитные места. Как известно, Надежда является активным пользователем этой молодежной сети, так как большая часть ее аудитории – это дети и подростки.

Напомним, что дерзкая Дорофеева в сплошной коже покорила образом плохой девочки: «Повезло Дантесу».

Как сообщала Politeka, Дорофеева в мини на прощанье отожгла с Позитивом, не оставив равнодушным никого: «Это было огненно».

Также Politeka писала, что Дорофеева показала, что такое стиль, в наряде со смелыми вырезами.