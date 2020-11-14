41-летний шоумен, соведущий шоу «Вечерний Ургант», а также звезда Comedy Club Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщил ряд российских, включая «Комсомольскую правду».

Отмечается, что в данный момент артист находится в больнице, за его жизнь борются врачи. Известно, что Хрусталева подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У него диагностировали китайский вирус. Сообщается, что шоумен попал в больницу Сестрорецка, недалеко от Санкт-Петербурга.

Коллега Хрусталева, ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант подтвердил госпитализацию звезды. Он заявил, что Дмитрию стало плохо. Сейчас врачи выясняют, что с ним.

Напомним, что Дмитрий Хрусталев стал известен во время выступлений в команде КВН «Сборная Санкт-Петербурга». После он светился в Comedy Club, а также был ведущим Comedy Woman. Кстати, Хрусталева связывали отношения со звездой шоу Екатериной Варнавой.

Недавно в интервью Хрусталев признался, что страдал от алкоголизма. Сейчас мужчина в завязке. Он счастлив с украинской артисткой Марией Гончарук, которая прославилась после участия в шоу «Хочу в ВИА Гру».

Кстати, недавно с диагнозом китайский вирус госпитализировали еще одного комика, Сергея Светлакова. У шоумена оказались поражены легкие.

Напомним, что признавшийся в алкоголизме Дмитрий Хрусталев крутит любовь с украинской певицей-красоткой: могла петь у Меладзе.

Как сообщала Politeka, что Ургант едко потроллил Лукашенко и его сына Колю, видео облетело сеть: "Было бы тебе 15...".

Также Politeka писала, что Дмитрий Хрусталев женился на красавице из «ВИА Гры»: горячие фото украинки.