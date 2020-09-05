Відомий російський телеведучий і шоумен Іван Ургант спародіював президента Білорусі, який з'явився перед ОМОНівцями в бронежилеті і з автоматом
Ургант прийшов на ефір своєї програми в бронежилеті, надітому на костюм, в кепці, схожій на ту, в якій був Лукашенко в Мінську, і величезним водним пістолетом. В якості Колі виступив комік Дмитро Хрустальов, упакований в каску, бронежилет і теж з великим водним пістолетом.
Відео поділилися в телеграм-каналі "НеМалахов".
З'явившись перед глядачами, Ургант каже:
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"Ну шо, розбіглися щури? Дивись, Митю, щури-то розбіглися. Труїли два місяці щурів, ось вони і розбіглися".
Фраза про щурів – відсилання туди ж, в Білорусь, оскільки саме так називав протестувальників Лукашенко, роблячи обліт на вертольоті над містом.
"Хлопці, я хочу сказати: ви всі красені. Ось ви всі – красені!",- продовжив шоумен, звертаючись до глядачів. Так само спілкувався з силовиками і президент Лукашенко.
Коли Хрустальов запитує, чи можна йому справжній автомат, Ургант відповів:
"Було б тобі, Мітька, 15 років, дав би. А так не можна!".
Це – ще один натяк на події в Білорусі, оскільки коли Микола, син Лукашенка, з'явився з автоматом, йому було 15 років.
"Ми розіграли для вас сценку з чудового вірша Михайла Танича "Тато може все, що завгодно". Вуса ми повертаємо на "Поле чудес«, кепочку – Дімі Нагієву, бронежилети на "Час покаже", а іграшки – Валерію Сюткіну", – підсумував виступ Ургант.
Нагадаємо, Лукашенко натякнув, чим закінчиться спроба його повалення.
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