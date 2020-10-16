Російський актор, співведучий шоу "Вечірній Ургант" і зірка Comedy Club Дмитро Хрустальов зізнався, що щасливий з українською співачкою

В інтерв'ю журналістці Ірині Шихман у передачі "А поговорити?" він заявив, що щасливий з молодою співачкою Марією Гончарук. За словами Хрустальова, вони живуть разом, але за законами Росії не є чоловіком і дружиною. На уточнююче запитання ведучої про те, чи було весілля, він заявив, що не стане вдаватися в подробиці свого особистого життя.

Варто відзначити, що на безіменному пальці Хрустальов носить кільце. Сам комік заявив, що носить на своїх пальцях те, що хоче.

Крім цього, в інтерв'ю актор зізнався, що страждав від алкоголізму. Через це у нього було багато проблем в житті. Його ловили п'яним за кермом і позбавляли прав. Крім цього, артисту доводилося відшкодовувати гроші організаторам, коли він не міг відпрацювати запланований захід.

30-річна Марія Гончарук родом з Харкова. Вона стала відомою після того, як взяла участь у шоу «Хочу V «ВІА Гру» в 2013 році. Дівчина мріяла потрапити в популярний колектив Константина Меладзе і співати в ньому, але у фіналі програла команді Надії Мейхер. З 2019 року дівчина є солісткою російської жіночої групи «Фабрика».

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