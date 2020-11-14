Дочь известной росийской актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, в очередной раз удивила соцсети новыми фото и своей задумкой, которой она поделилась с фанатами

Как передает Politeka.net, на этот раз девушка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в откровенном осеннем образе.

На звезде – короткое платье бежевого цвета, оголяющее стройные соблазнительные ноги Анны, черная кожаная куртка и черные полусапожки. На голове у Заворотнюк – черная, тоже кожаная кепка.

Знаменитость предложила своим поклонникам поиграть в "лайки".

"Bonjour🥐 L I K E T I M E Поднимем активность профиля за две минуты?✨

🤍ставьте лайк на 4 моих последних поста

🤍 пишите «хочу лайки» под этим постом

🤍ставьте 5 лайков тому, чей коммент сверху

🤍и лайки от меня самым активным

🤍играем честно", – подписала снимки она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

Фанаты живо отозвались на это предложение и засыпали комментарии лайками, а также восторгами от внешнего вида Анны.

"1-ое фото - стартовая позиция для полета, в только что увиденную круассанную :))) Я люблю тебя по-французски😀", – написали поклонники девушки.

Ранее мы сообщали, что Анна Заворотнюк позировала в белой футболке и вязаной шерстяной жилетке молочного оттенка, а также кожаных черных штанах. С идеально уложенными распущенными волосами, ярким макияжем и солнцезащитными очками в руках Анна стояла возле осенней инсталляции: на сваленной в кучу соломе лежали оранжевые тыквы разного размера и формы.

"С дарами осени🎃 оставляйте осенние смайлы в комментариях🎃🍁🍂🍄", - подписала фото звезда.

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