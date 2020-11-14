Любителям культувого сериала «Сваты» сообщили приятную новость

Она связана с актрисой Людмилой Артемьевой, которая исполнила роль Ольги Ковалевой в популярном сериале. Приятное известие сообщила коллега по фильму актриса Татьяна Кравченко на своей странице в Инстаграм, передает Politeka

Так, стало известно, что Людмила Артемьева открыла свою кулинарную страницу в социальной сети.

Теперь фанаты смогут радоваться не только снимками своей любимицы, но и попробовать приготовить различные вкусности по простым рецептам.

«Актриса Людмила Артемьева открыла кулинарную страницу со своими рецептами 👉🏻 @foody.magic Поэтому все, кто ждали, подпишитесь ❤️», - написала Татьяна Кравченко.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился редкий кадр

со съемок фильма "Сваты", в котором запечатлены Людмила Артемьева и Татьяна Кравченко. Это можно понять по тому, что напротив нее и Татьяны Кравченко, которой в сериале досталась роль полюбившейся зрителям Валюхи Будько, установлена кинокамера.

Актрисы сидят рядом за столом и что-то обсуждают. На столе стоит компьютер и разбросано много бумаг с ручками. Татяна, сидящая за клавиатурой что-то горячо доказывает Людмиле, причем, Артемьева явно недовольна. Ее лицо аж перекосило, фанаты обратили внимание на гримасу знаменитости.

"С Татьяной Кравченко 😍", – коротко подписала кадр Артемьева.

Напомним, что главных звезд "Сватов" подловили за необычным занятием, Артемьеву аж перекосило: "Молодцы, девочки!"

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.

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