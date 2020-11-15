Есть звезды, которые с годами становятся только краше
Давайте взглянем на знаменитостей, которые сильно преобразились с тех времен, как только начали восходить на "звездный Олимп", пишет Politeka.net.
Сейчас этой артисткой восхищаются миллионы женщин и мужчин, а ее имя уже стало брендом - Вера Брежнева начинала свою певческую карьеру в группе "ВИА Гра" в 2002 году. Мода и стиль звезды был совершенно другим, что можно увидеть по старым фото.
После того как артистка вышла из группы, она стала отдавать предпочтение более сдержанным нарядам и спокойному макияжу.
Алентова из "Москва слезам не верит", Машная из "Гардемаринов", Леонтьев и другие кумиры, которых больше не узнать: фото после пластики
Ольга Фреймут перестала выходить в людные места и живет в страхе: "Не закончится никогда..."
"Кроме слов боли ничего нет": очевидцы трагического ДТП рассказали о происходящем на остановке в Киеве
Горячая "невеста" Харламова игриво потрясла своими зрелыми "ягодками" крупным планом: "Вот это пошуршала Яна!"
Бывшая "виагринка" Анна Седокова с возрастом становится только краше. Из "простушки" артистка превратилась в настоящую роковую красотку.
Звезда "Дома-2" Ольга Бузова сильно изменилась после ухода из проекта. Девушка сейчас стала шатенкой, да и походы к косметологам не остались незаметными от пристальных взглядов поклонников.
Телеведущая Ксения Собчак также заметно преобразилась с возрастом. Красотка поменяла стиль и стала выглядеть менее раскованно, да и макияж стал более сдержанным.
Светская львица, бизнесвумен Ким Кардашьян после походов к косметологам и нескольких пластических операций наконец добилась идеальных результатов. Сейчас красотка выглядит просто невероятно.
Кто поспорит, что неувядающая певица Дженнифер Лопес выглядит сейчас эффектнее, чем в молодости. Эта звезда с совершенными формами даст фору молодым.
Напомним, Анна Седокова позировала рядом с мужем, Янисом Тиммой, в красном платье с открытыми плечами и грудью, а также с боковым разрезом, который доходит практически до пояса наряда.
Напомним, что самоуверенная Седокова выставила сладкое место крупным планом: "Прекратите играть со своим телом".
Как сообщала Politeka, раскрепощенная Седокова в тесном наряде едва не выронила «близняшек»: ослепительные кадры.
Также Politeka писала, что расслабленная Седокова томно развалилась на диване, покорив довольным видом: «Энергетика бешеная».