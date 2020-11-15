Есть звезды, которые с годами становятся только краше

Давайте взглянем на знаменитостей, которые сильно преобразились с тех времен, как только начали восходить на "звездный Олимп", пишет Politeka.net.

Сейчас этой артисткой восхищаются миллионы женщин и мужчин, а ее имя уже стало брендом - Вера Брежнева начинала свою певческую карьеру в группе "ВИА Гра" в 2002 году. Мода и стиль звезды был совершенно другим, что можно увидеть по старым фото.

После того как артистка вышла из группы, она стала отдавать предпочтение более сдержанным нарядам и спокойному макияжу.

Бывшая "виагринка" Анна Седокова с возрастом становится только краше. Из "простушки" артистка превратилась в настоящую роковую красотку.

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова сильно изменилась после ухода из проекта. Девушка сейчас стала шатенкой, да и походы к косметологам не остались незаметными от пристальных взглядов поклонников.

Телеведущая Ксения Собчак также заметно преобразилась с возрастом. Красотка поменяла стиль и стала выглядеть менее раскованно, да и макияж стал более сдержанным.

Светская львица, бизнесвумен Ким Кардашьян после походов к косметологам и нескольких пластических операций наконец добилась идеальных результатов. Сейчас красотка выглядит просто невероятно.

Кто поспорит, что неувядающая певица Дженнифер Лопес выглядит сейчас эффектнее, чем в молодости. Эта звезда с совершенными формами даст фору молодым.

Напомним, Анна Седокова позировала рядом с мужем, Янисом Тиммой, в красном платье с открытыми плечами и грудью, а также с боковым разрезом, который доходит практически до пояса наряда.

Напомним, что самоуверенная Седокова выставила сладкое место крупным планом: "Прекратите играть со своим телом".

Как сообщала Politeka, раскрепощенная Седокова в тесном наряде едва не выронила «близняшек»: ослепительные кадры.

Также Politeka писала, что расслабленная Седокова томно развалилась на диване, покорив довольным видом: «Энергетика бешеная».