Известная телеведущая Леся Никитюк, прославившаяся после того, как стала ведущей популярного тревел-шоу "Орел и решка", больше всего на свете любит, чтобы о ней говорили на каждом углу

Знаменитость обожает эпатировать публику своими поступками, скандальными высказываниями или откровенными образами на грани дозволенного, сообщает Politekа.

Вот и сегодня Леся решила, что нет ничего зазорного в том, что она покажет, как проходит ее утро. Причем, знаменитость не постеснялась выложить на своей странице в Инстаграм фотографии, на которых на ней из одежды лишь коротенткие шортики и топик, обнаживший загорелый животик Никитюк.

Причем, заметно, что под топик Леся не удосужилась надеть лифчик, а на лицо наложила косметическую маску.

Внешностью звезды были ошарашены не только ее поклонники, но и собачка, которая на втором кадре с недоумением смотрит на свою хозяйку.

"Morning. 🐶☁️", – коротко подписала снимки Леся Никитюк.

Фанаты незамедлительно отреагировали на новые фотографии ведущей, поставив за 40 минут более 16 тысяч лайков. А некоторые из них посоветовали Лесе поскорее выйти замуж, тогда, мол, и дурь выветирится из ее головы.

"😍😍😍 Леся красотка 😍 жениха б хорошего тебе 😍😄 Красота - это страшная сила !👍😂 Киев Сити ? 😂😂 Леся,ты где🤣🤣 наша красотка ❤️ OMG😲 Истинное лицо красоты🤗 😍😍😍😍 Раннішня красуня😍😍😍 2020 в одном фото ❤️ Ой мама кто это, это кто кто это😂😂😍 Страсть 😂Кошмар)", – написали они.

Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк разместила в соцсетях новое фото из кафе. На снимке Леся сидит за столиком кафе и с аппетитом поглощает такосы.

"Така вкусняшка!!! Я☺️", – подписала снимки знаменитость.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.