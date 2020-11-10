Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", посветила бюстом в платье со слишком открытым декольте

Эксцентричная модель прославилась пять лет назад, как только завела Инстаграм и закрутила роман с бывшим парнем Кайли Дженнер. Об этом пишет Politeka.net. После того, как девушку начали сравнивать с моделью и ее сестрами, сама Деми нескромно заявила, что она даже лучше этих знаменитостей.

После этого череда появлений Роуз на публике поражала сеть каждый раз, ведь девушка не только не стесняется своего тела, но еще и стремится его показать в довольно неоднозначных образах. Без белья Деми не раз уже расхаживала на красной дорожке, а ее белфи (селфи ягодиц) в Инстаграм собирают миллионы просмотров.

На своих фото Роуз иногда удается поразить и скромными образами, которых намного меньше в ее профиле. Как видно, девушке трудно скрыть шестой размер бюста, потому она подчеркивает его платьями с глубокими декольте.

«Узнала о своих прошлых жизнях сегодня ... Одна была Русалкой в ​​Тихом океане 🧜🏽‍♀️ 🤍», - написала Роуз под постом.

Вот как реагируют в сети:

«Приятноеееееее навсегда; вот это розы😘🌹; Вы не возражаете, если я спрошу вас, что за этнос?; Горячий взгляд; Что они сказали вам, как? Это очень необычно; Вау, просто великолепно; Действительно приятно🔥👏😆; Какая красота, просто очень горяча; Ты милашка! 😍; ❣️ красота; Bella❤️❤; Потрясающе 😍; Милая, ты такая богиня 💖, ловите этот букет с розами✨; 🔥😍 красиво🔥».

Мы также писали, что своими достоинствами модель также хвастается едва ли не каждый день, а также показывает, как веселится на съемках в раках рекламы или продвижения какого-либо бренда одежды. Девушка снимается в открытых и неприличных бикини, тем не менее, ей это нравится, ведь она может привлечь еще больше внимания фанатов к себе.

Как видно на представленных кадрах, Деми обладает необычной внешностью с действительно большим бюстом и широкими бедрами. Выставляя их напоказ, Роуз получает сотни восхищенных комментариев.

Вот как реагируют в сети на образ Деми фанаты, которая с трудом скрыла интимные места клочками ткани:

«У нее всегда сезон бикини 💖; Ты как богиня из другого мира; Ты как очень красивый ангел; Замечательная кошка linda demais💞🌹👏😮 женщина, куда вам столько страсти😘😋; я люблю тебя, ты очаровываешь меня, и ты мне очень нравишься;Ты отлично выглядишь в розовом; роскошная дамочка».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике