Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала жаркий кадр из тренировки со своей командой

Как известно, артистка является одной из самых популярных мировых исполнительниц. Об этом пишет Politeka.net. Она также считается одной из самых красивых женщин в мире согласно различным рейтингам. Ее секретами красоты интересуются миллиона, а сама Лопес подчеркивает, что секрет прост: спорт и здоровый образ жизни. В то же время Дженнифер не отказывает себе в любимом хобби – она ярая поклонница танцев.

В частности, Лопес обожает сальсу. Родители Джей-Ло – пуэрториканцы, но родилась она в Америке. В детстве ей нравились разные стили музыки, особенно такие как сальса, меренге и бачата, а также поп, хип-хоп и R & B.

Ее предпочтения сохранились и по сей день. Яркие фото с занятий, а также подготовок к концертам продолжают появляться на фан-аккаунтах в сети. Стройная исполнительница вкладывает душу в выступление, поэтому многие не могут устоять перед ее обаянием.

Отметим, что Лопес начала свою танцевальную карьеру еще подростком в сценических мюзиклах. Она принимала участие в гастролях по Европе и Японии. Дженифер также всегда говорит в интервью, что она не может жить без танцев.

Отметим, после того, как артистка выступила в 2002 году с синглом Jenny from the Block, слава ее начала активно возрастать, а каждое появление на публике обсуждалось в разы чаще, чем ранее. Лопес смогла не только добиться успеха за это время, но еще и укрепила свои собственные позиции среди конкуренток.

Каждое шоу в туре позволяет ей пополнять банковский счет на семизначную сумму. В сети в свою очередь отмечают, что Лопес нравится им даже такой, в забавном положении.

«Одна любовь к ней, даже так забавно️❤️💯💯преклонитесь и увидите больше💯Рико, у тебя богатое тельце, прекрасных поцелуев 🔥🔥; поза богини, какая разница как💦💦; и смешно и страстно👅🥒; Для меня это совершенство !! ✨; Очень мило🤗😘😘; Кажется с позой намудрили; Боже, когда она родилась, она прошла 10 раз в очереди за красотой, прежде чем Бог послал ее на землю 🤧 ♥ ️queen pls».

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