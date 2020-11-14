Некоторые знаменитости совершенно откровенно могут рассказать самые личные детали своей жизни

Давайте познакомимся со звездами, которые рассказали, когда у них был "первый раз", сообщает Politeka.net.

Хлои Кардашьян из знаменитого семейства призналась, что лишилась девственности в 14 лет. Первым у телезвезды стал мужчина старше нее. Она рассказала, что не понимала происходящего, ведь была слишком юной и если бы была возможность, вернула время вспять.

Ким Кардашьян, так же, как и младшая сестра, потеряла невинность в 14 лет. Первым мужчиной будущей знаменитости стал племянник короля поп-музыки Майкла Джексона Ти Джей.

Бритни Спирс долгое время была главной "девственницей Америки". Девушка утверждала, что сбережет невинность для своего мужа. Однако мать позже выдала секрет блондинки и положила конец лжи - Бритни стала взрослой еще в 14 лет.

Лишилась девственности в 14 лет и известная актриса и режиссер Анджелина Джоли. В юные годы красотка отличалась экспрессивным характером и лишь сейчас остепенилась. "Первый раз" у Джоли произошел со школьным другом.

Звезда фильма «Трансформеры» Меган Фокс выбрала для первого эксперимента парня, который был младше ее на несколько лет. А случилось это, когда самой Меган было 17.

Ранее сообщалось, что на одной из фан-страниц в Инстаграм появился архивный снимок Анджелины Джоли, на котором она позировала в корсете. Предмет гардероба был туго затянут у нее на талии в результате чего, фигурка актрисы выглядела еще более соблазнительной.

Напомним, что бесстыжая Анджелина Джоли выставила напоказ сочный бюст, обтянутый прозрачной сеткой: королева эпатажа.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли сняла всю одежду, едва прикрывшись шелковой простыней: «Идеальная».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли без лифчика воссоединилась с природой, устроив дикие игры с жеребцом: «Перебор».