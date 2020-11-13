В Сети жарко обсуждают новое фото телеведущей Ксении Собчак с мужем, режиссером Константином Богомоловым

Как передает Politeka.net, Богомолов опубликовал свежий кадр в своем микроблоге в Инстаграм - они с Ксенией позировали на церемонии вручения премии «GQ Человек года».

Собчак предстала в необычном наряде: симбиоз классического стиля с ноткой розового "сумасшествия". На ней было строгое платье-пиджак черного цвета с вызывающим декольте. А вот малиновые рукава наряда напоминали огромные розы.

На снимке Ксения и Константин смотрели в разные стороны, что сразу бросается в глаза.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Восторг!!! 👌👏👏👏Роскошные😍"

"А что в разные стороны смотрим?"

"Правильно, когда смотреть обоим всегда в одну сторону - не замечаешь другой и становится ужасно скучно😉"

"Голливуд 😍"

"Очееень стильные👍🍒❤️"

"Мило смотритесь"

"Ксюша с каждым годом все лучше и лучше!"

"С такой женой можно ничего не бояться ✌️"

"Вы чем-то похожи! Магия )"

"Прекрасная пара! Талант, провокация, эпатаж, вы друг другу подходите! Пазлы сложились😍🔥🔥👏"

Ранее мы сообщали, недавно Собчак отметила 39-летие за рубежом. Звезда устроила семейный отпуск, отправившись в теплые края с сыном от первого брака и мужем. В частности, телеведущая выставила пикантный кадр, как они с Богомоловым развлекаются в море.

Держа в одной руке соломенную шляпку, другой Ксения обхватила избранника за шею. Оба они выглядели мокрыми и счастливыми.

"При всем моем уважении ну наймите человека, который будет или обрабатывать или хотя бы советовать какие фотографии выкладывать", "Это любовь 💕 с ней рядом Амур...", "Вы такая замечательная пара! Приятно смотреть!", "Ничего себе у вас ванна, конечно 🔥🔥", "Поздравляю", "Дельфин 🐬 и Русалка 🧜‍♀️ 2.0", - комментировали пользователи.

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Как сообщала Politeka, Собчак рассказала, чем закончатся режимы Лукашенко и Путина: «Единственный путь…».

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.