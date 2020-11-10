Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак сообщила приятную новость о своем супруге, режиссере Константине Богомолове

Ксения вместе с любимым супругом отдыхает в ОАЭ, поставив соответствующую геолокацию в одном из постов, сообщает Politeka.net. В этот раз телеведущая опубликовала фото вместе с мужем и дополнила его интересной подписью.

Ксения позировала в воде вместе с Богомоловым, которого прижала к себе и широко улыбнулась в камеру. Ее глаза прикрыли темные очки, а в руке она держала соломенную шляпку.

Муж знаменитости довольно растянулся в улыбке.

"Как же я горжусь тобой, @konbog75 !!! «Золотая Маска» за «Преступление и Наказание»!!! Это мой любимый твой спектакль!!!! #такпобедим ✊🏻✊🏻🎉🎉🎉", - написала Собчак.

Стоит отметить, что режиссер получил российскую театральную премию "Золотая маска".

За час пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев.

"При всем моем уважении ну наймите человека, который будет или обрабатывать или хотя бы советовать какие фотографии выкладывать", "На Буншу нашего похож...", "Это любовь 💕 с ней рядом Амур...", "Вы такая замечательная пара! Приятно смотреть!", "Ничего себе у вас ванна, конечно 🔥🔥", "Поздравляю", "Дельфин 🐬 и Русалка 🧜‍♀️ 2.0", "Счастье вам. Подари что-нибудь. Хоть в Абхазию съездить", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак позировала полулежа в купальнике на пляже, позади нее – две пальмы. Помимо купальника на знаменитости соломенная шляпа и солнцезащитные очки. Ксения успела загореть – это видно по бронзовому оттенку ее кожи.

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Как сообщала Politeka, Собчак рассказала, чем закончатся режимы Лукашенко и Путина: «Единственный путь…».

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.