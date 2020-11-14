Популярная певица Ани Лорак соблазнят шикарными формами в самых смелых нарядах

Знаменитость любит подчеркивать свои красивые формы обтягивающими и смелыми нарядами, пишет Politeka.net.

В этот раз звезда предстала перед зрителями в крохотном блестящем платье. Наряд обтянул пышный бюст и тонкую талию. Красивые бедра также эффектно выделялись в столь смелом платье, выбранном для одного из выступлений.

Грудь в столь жарком декольте смотрелась очень соблазнительно и, казалось, может выпрыгнуть наружу от неловкого движения.

В кадре запечатлено, как бахрома отскочила в сторону и оголилась стройная ножка в сетчатых колготках.

Ани обула босоножки на высоких каблуках и платформе.

А дополнили образ блестящие сережки. Лорак заправила за ушки волосы. На веках звезды были темные тени. В таком виде знаменитость предстала на собственном шоу "Дива".

" А какой Ваш любимый номер?", - поинтересовались авторы поста.

За семь часов публикация собрала почти 300 лайков и много комментариев.

"Сложно выбрать. Пожалуйста, все шоу "Дива" 😍💪", "Удержи моё сердце🙏❤️", "Зеркала💜", "Медленно - это разрыв 😭❤️😻", "Удержи моё сердце", "Мне понравилось все шоу. ❤️💕💋👍", "Шоу все бесподобно,с удовольствием ещё раз сходила бы", "Мне понравилось все шоу. ❤️💕💋👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Ани Лорак выложила в сториз свежее видео, записанное на одном из ее выступлений и показала, как готовится к выходу на сцену. Она запечатлена в черном костюме с металлическим поясом и роскошным декольте. Полосы по бокам подчеркнули упругие бедра звезды и сделали ее талию еще стройнее.

Напомним, что Ани Лорак блеснула неприличным декольте перед миллиардером: "С днем рождения, дорогой"