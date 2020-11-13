Украинцы должны быть готовы к возможному скачку курса доллара к концу года

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По словам банкиров, к Новому году гривна может ослабнуть по отношению к доллару до 29 грн/$ из-за ужесточения карантина.

“Перспективы распространения эпидемии и усиления карантинных мер как в Украине, так и в странах-торговых партнерах, являются сейчас немаловажным фактором неопределенности. К концу года не исключен рост до 29,00 грн/$, но с оглядкой на то, будет или нет введен жесткий карантин и какие будут экономические последствия”, – предупредил Артем Красовский.

Другой аналитик Сергей Колодий предположил, что к концу года курс доллара будет в интервале 28,5-29,0 грн/$, а среднегодовой курс составит около 26,8 грн/$.

Эксперт Олег Роляк, в свою очередь, заявил, что сейчас для укрепления гривны якобы есть есть серьезные предпосылки - уплата квартальных налогов, которая продлится до 20 ноября 2020 года.

“К этой дате доллар поставит локальное дно. Возможно, это будет 28,00 грн/$, возможно диапазон 27,80-28,00 грн/$, все зависит от агрессивности регулятора на покупку доллара”, – заявил он в комментарии журналистам.

Подытоживая, Олег Роляк добавил, что Национальный банк попытается развить восходящую коррекцию доллара после 20 ноября до отметки в 28,5 грн/$.

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По словам эксперта Андрея Шевчишина, Украина входит в период налоговых выплат, под которые компании будут продавать инвалюту, поэтому возможны скачки курса в диапазоне 28,1 - 28,5 грн/$.

Кроме того, не стоит забывать, что на рынок "давит" статистика заражаемости китайским вирусом.

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