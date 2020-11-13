Звезда проекта «Супермодель по-украински» Аня Сулима откровенно рассказала об издевательствах, которые ей довелось пережить

Не так давно Анна вернулась в суперсезон шоу «Супер топ-модель по-украински», однако вопреки ожиданиям поклонников покинула проект уже в первом выпуске.

В интервью «Фактам» девушка рассказала, что не работала моделью после своего прошлого появления в шоу и не планирует делать это в будущем. Она призналась, что изначально шла на проект только для того, чтобы показать людям, что модель – это не только красивая картинка, но еще и внутренние качества.

Девушка также призналась, что в детстве была жертвой буллинга.

«Меня в школе три раза окунали головой в унитаз. Я и буллинг — две подружки. До 12 лет была маленькой мышкой — мне могли дать «леща», а я молча сидела на задней парте и терпела. Очень сильно била и обижала девочка Зина, которая на несколько лет старше. До сих пор хожу со шрамами — меня держали и тушили о руки окурки», - поделилась откровениями Анна.

Она добавила, что после всего этого смогла измениться, однако отметила, что многие люди этого не могут. Модель обратилась ко всем с призывом никогда не участвовать в буллинге, особенно в школе. Она призналась, что в свое время задумывалась о том, чтобы спрыгнуть с крыши.

По словам модели, также крайне важно, чтобы родители были готовы слышать своего ребенка и помочь ему в случае появления проблем.

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