Популярная российская певица Ольга Бузова впечатлила горячими обьятиями со своим партнером по танцам на люду

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в Инстаграм новое видео выступления на льду вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым. На кадре Ольга Бузова запечатлена на льду во время своего выступления. При этом кадры ее выступления прерываются клипом самой бузовой на песню "Хейт".

На звезде – облегающий спортивный костюм саатного цвета, на кадрах видны и сложнейшие упражнения, во время которых партнер поднимает Ольгу высоко над собой и падения на лед.

"Сколько раз хотелось бросить все, и уйти...Но я не привыкла сдаваться ✊🏻✊🏻✊🏻 . Мои хорошие, ловите мой mood на песню #хейт , в который мы добавили моменты с наших первый тренировок, когда «падать, и снова подниматься» - было раз 20 за тренировку ⛸✊🏻 . Я надеюсь, что эта песня поможет вам выйти из сложной ситуации! Я с вами! Я верю в вас❤️ Я знаю, что все будет хорошо 💪🏻 ", – подписала ролик знаменитость.

Многочисленная армия поклонников тут же начала хвалить Олю в комментариях за ее неукротимую энергию, красоту и бодрость духа.

"Невероятно сильная и смелая❤️ удачи тебе😍 #ХЕЙТ нам не страшен👏❤️🔥❤️❤️❤️ Самая лучшая девочка❤️ блин Оль ты очень классная ❤ Хоть что-то умеет Оль ты большая молодец❤️ Всегда вперёд 🙏🏽 Падать и идти дальше😔 Молодец,Оленька лучшая 🥺❣ Даже на катке умудрилась трек замутить 🔥 👍🏼Молодец Ольга!это нереально крутой трек 🥺❤️✊🏻❤️ Нереально Офигенный треек😍❤️ и mood video я посмотрела просто ❤️💯❤️🤤❤️🤤🔥🤤❤️💯❤️💯😻😻😻🤤😻😻ты лучшая!!! спасибо тебе!!!😻", – написали фанаты.

Ранее мы сообщали, что Ольга Бузова огорошила испытаниями, выпавшими на ее долю. 34-летняя звезда опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм свежие кадры - "кусочки" тренировки к очередному эфиру "Ледникового периода".

Ольга засняла крупным планом свои ноги - все в желтых и зеленоватых синяках - больно смотреть. Кроме того, в глаза бросаются тапки светло-лилового оттенка с меховыми помпонами, которые были на ней.

Напомним, Алла Пугачева и Бузова сошлись в неравной схватке, дошло до оскорблений: "Певички мяукают, как котята"

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".