Украинская певица MARUV огорошила поклонников роскошными формами во время зажигательного танца

Кадры были опубликованы в Instagram знаменитости, рассказывает Politeka.

«На счет прошлой ночи. Это было сумасшествие», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на кадрах MARUV в леопардовом наряде эффектно двигает телом, демонстрируя упругие формы во всей красе.

«Это абсолютный восторг», «красотка», «обожаю», «Этот концерт полный восторг 👍🔥 все было шикарно», «Это было потрясающе сегодня ночью🖤 очень скучала по твоему концерту», «как же мощно вы делаете», «невероятная», «Анечка❤️, ты прекрасна, бооже, никогда не устану это повторять, красооточка», «пересмотрела, заворожилась просто», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что украинская певица MARUV удивила откровенным танцем в полупрозрачном наряде

Так, красотка сперва скидывает латексный плащ, после чего начинает эффектно двигать телом под звуки Cardi B. Несмотря на то, что кадры никак не были подписаны, поклонники звезды буквально «взорвались» от увиденного.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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