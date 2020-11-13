Российский исполнитель и комик Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, удивил стильным образом в компании "буфетчиц" в пикантных нарядах

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм он показал кадр, который произвел настоящий ажиотаж. На снимке Ревва одет в черные брюки, белый пиджак и белую рубашку с бабочкой. Вокруг него стоят четыре "буфетчицы" в коротеньких платьицах, белых передниках и кокошниках.

Судя по всему, Артур показал кадр съемок своего нового клипа. Это подтверждает и тот факт, что на кадре видна видеокамера, снимающая "процесс".

"Сегодня в Пятницу, 13-е - в Международный День Доброты сообщаю - Новая песня, Новое видео и Новые танцы появятся на ваших экранах ровно через 7ДНЕЙ!!! 20.11.20 !!! Я не дам Вам грустить!!! 🔥❤️ ", – подписал снимок Пирожков.

Фанаты комика за четыре часа поставили более 23 тысяч лайков и оставили множество позитивных комментариев. Не сдержалась и актриса Яна Кошкина, которую чуть ли не в открытую называют "любовницей" шоумена Гарика Харламова, она тоже поставила свое "сердечко".

"Пора менять фамилию на Челентано, Уже на низком старте что бы выкинуть грусть в мусорный бак🤩Ждем!!! Урааа! Ну хоть одна хорошая новость! Зажигалка🔥😍 Мы очень ждём!!! 😍😍😍 Классно 👍💯💯👏👍 Как всегда будет пушка ☄️🌟 😍😍😍 Артур Пирожков с буфетчицами,ливерными пирожочками угощают😁", – пишут они.

Ранее мы сообщали, что Александр Ревва поделился утренним фото, на котором позировал в одних штанах. Пирожков встал в спортивную стойку и напряг спортивное тело. Поклонники сразу же сравнили его с Жан-Клодом Ван Даммом.

Напомним, что Артур Пирожков пошел по стопам Галустяна и взбудоражил космическим образом: "Несмотря на милое личко...".

Как сообщала Politeka, полураздетая жена Артура Пирожкова показала, как ему повезло: "Голливуд отдыхает".

Также Politeka писала, что жена Пирожкова распалила фантазию удачным вырезом в полосатом мини: "Вспомнились 90-е".