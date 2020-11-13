Украинцы могут рассчитывать сразу на несколько этапов повышения пенсий

Об этом пишет издание АиФ.

Так, в 2021 году доходы украинских пенсионеров будут повышены сразу в пять этапов.

Уже в январе минимальная пенсия будет повышена до 2400 гривен. Но на эту выплату могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 65 лет.

Второй этап - индексация пенсий в марте. В том году коэффициент был 11%, а нынешний озвучат лишь в феврале 2020 года.

Третий этап - перерасчет выплат работающих пенсионеров, которым засчитают стаж работы и повышение зарплат.

Четвертый этап - по 500 гривен получат все, кому исполнилось 80 лет. Но точная дата пока не озвучивалась.

Пятый этап - перерасчет минимальной пенсии - с 1854 гривен до 1934 гривен.

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Теперь не нужно после обращения в ПФУ идти в банк и открывать спецсчет, а достаточно лишь написать дополнительное заявление в самом Пенсионном фонде.

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