Один из самых ярких танцоров проекта "Танців з зірками" танцор и хореограф Александр Прохоров признался в романе с певицей Олей Цыбульской, который состоялся шесть лет назад

Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм, интимные отнощшения на тот момент с Цыбульской у него были, но это сложно назвать изменой, так как певица была "на паузе" в отношениях с ее будущим супругом.

"У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу, истории которые мы не хотим выставлять на показ. Но приходит время и они теряют свою секретность и интригу", – пишет Прохоров.

Также он признался, как начинался их роман.

"Ночная прогулка после концерта сблизила нас в тот моменти и "Завтрак у Тиффани" положил начало нашим не совсем дружеским отношениям", – разоткровенничался танцор.

Прохоров утверждает, что он такой человек, который редко жалеет о сделаном и произошедшем.

"И я рад, что эта кратковременная, но в то же время безумная, страстная, спонтанная и только для нас история была именно тогда и именно с Олей", – заявил хореограф.

Сейчас, говорит Александ, его с Цыбульской связывают дружеские отношения.

"Мы поддерживаем друг друга. Совсем скоро вы увидите нашу новую творческую работу 😉 Дабы предотвратить сейчас хейт в её сторону скажу, что ты @cybulskaya красивая, эффектная и перед тобой невозможно устоять. И на момент того, как мы встречались — она была не в отношениях со своим будущем мужем", – резюмировал Александр Прохоров, поблагодарив Цыбульскую за "самца".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandr Prokhorov (@sasha_prohor)

Ранее мы сообщали, что украинская певица Ольга Цыбульская призналась, что крутила роман с экс-участником шоу "Танці з зірками". В один момент у звезды стал выбор между ее мужем (тогда еще просто парнем) и танцором Александром Прохоровым. Она рассказала в программе "Зірковий шлях" о романтической истории, которая приключилась с ней шесть лет назад.

Тогда Оля Цыбульская только начала сольно выступать в Украине и набирала шоу-балет. Александр Прохоров тоже пришел на кастинг, но оказался слишком высоким.

"Он такой самец. Высокий, красивый, талантливый, харизматичный", — рассказала певица о достоинствах мужчины.

Напомним, новый скандал сотряс "Танці з зірками", Яма и Чапкис решили потрепать нервы

Ранее Politeka сообщала, как закончился 11 выпуск "Танців з зірками" и кто попал в четвертьфинал: «Это была сказка»

Также Politeka писала, что роман вспыхнул на "Танцях з зірками", влюбленные больше не скрывают чувств: "Ради нее я готов рвать всех"