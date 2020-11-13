Один из самых ярких танцоров проекта "Танців з зірками" танцор и хореограф Александр Прохоров признался в романе с певицей Олей Цыбульской, который состоялся шесть лет назад
Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм, интимные отнощшения на тот момент с Цыбульской у него были, но это сложно назвать изменой, так как певица была "на паузе" в отношениях с ее будущим супругом.
"У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу, истории которые мы не хотим выставлять на показ. Но приходит время и они теряют свою секретность и интригу", – пишет Прохоров.
Также он признался, как начинался их роман.
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"Ночная прогулка после концерта сблизила нас в тот моменти и "Завтрак у Тиффани" положил начало нашим не совсем дружеским отношениям", – разоткровенничался танцор.
Прохоров утверждает, что он такой человек, который редко жалеет о сделаном и произошедшем.
"И я рад, что эта кратковременная, но в то же время безумная, страстная, спонтанная и только для нас история была именно тогда и именно с Олей", – заявил хореограф.
Сейчас, говорит Александ, его с Цыбульской связывают дружеские отношения.
"Мы поддерживаем друг друга. Совсем скоро вы увидите нашу новую творческую работу 😉 Дабы предотвратить сейчас хейт в её сторону скажу, что ты @cybulskaya красивая, эффектная и перед тобой невозможно устоять. И на момент того, как мы встречались — она была не в отношениях со своим будущем мужем", – резюмировал Александр Прохоров, поблагодарив Цыбульскую за "самца".
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Ранее мы сообщали, что украинская певица Ольга Цыбульская призналась, что крутила роман с экс-участником шоу "Танці з зірками". В один момент у звезды стал выбор между ее мужем (тогда еще просто парнем) и танцором Александром Прохоровым. Она рассказала в программе "Зірковий шлях" о романтической истории, которая приключилась с ней шесть лет назад.
Тогда Оля Цыбульская только начала сольно выступать в Украине и набирала шоу-балет. Александр Прохоров тоже пришел на кастинг, но оказался слишком высоким.
"Он такой самец. Высокий, красивый, талантливый, харизматичный", — рассказала певица о достоинствах мужчины.
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