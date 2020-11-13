Колебания курса доллара в Украине могут стать довольно существенными, курс может варьироваться в диапазоне 28,1-28,25 гривны за доллар

Такое мнение озвучил сайту Сегодня руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, передает Politeka.

По его словам, Украина входит в период налоговых выплат, под которые компании будут продавать инвалюту.

"Сильные распродажи могут надавить на курс, единственной силой, способной компенсировать это движение, будут нерезиденты, которые "сидят на гривне" после выхода из ОВГЗ, а также НБУ с покупкой валюты", – сообщил он.

Кроме того, не стоит забывать, что на рынок "давит" статистика заражаемости COVID-19. Также неизвестно, как повлияет на потребительский рынок и спрос на импорт введение карантина выходного дня.

Так как на выходные обычно приходится более 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, спрос может упасть, соответственно "отпадет" часть импортеров, что также может понизить давление на курс доллара.

Ранее мы сообщали, что курс валют в Украине 13 ноября коварно нападет на гривну, цифры на межбанке удивят переменами. Сегодня межбанк открылся с невероятного скачка американского доллара. Гривна потеряла 3,53 пункта. К середине прошлого дня доллар подскочил на 2,95 гривны. Похожая картина будет и с курсом евро. Он подскочил на 12,19 гривны.

Экономист Андрей Шевчиниш прогнозирует, что в ближайшее время курс валюты будет в районе 28,17 гривны/доллар.

Однако, потом наступит резкий рост. Экономист утверждает, что курс достигнет отметки в 28,25 гривны. Причиной этого специалист называет снижение объемов золотовалютных резервов Украины.

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