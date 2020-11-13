Карантин выходного дня начнет действовать в Украине с субботы 14 ноября

Ограничения вступают в силу с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины (независимо от цвета карантинной зоны) должны действовать новые ограничения.

Такой режим будет действовать по выходным как минимум до 30 ноября.

Во время карантина выходного дня запрещены:

прием посетителей ресторанами, кафе и другими заведениями общественного питания (возможна только торговля навынос)

прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

работа заведений культуры, проводящих культурные массовые мероприятия (кроме субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемок при ограниченном доступе к месту съемки);

прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания;

деятельность спортзалов, фитнесс-центров и бассейнов.

Карантин выходного дня предполагает работу:

продуктовых магазинов (и заведений торговли, 60% площади которых занимают продуктовые магазины);

аптек,

ветеринарных аптек и клиник;

транспорта,

автозаправочных станций (без зон питания), станций по техобслуживанию и ремонту транспортных средств;

учреждений, предоставляющих финансовые услуги и деятельность по инкассации;

операторов почтовой связи;

фирм по ремонту компьютеров, бытовых изделий, предметов личного употребления.

Также можно свободно выходить из дома, гулять в парках, скверах и т.д.

Что касается транспорта, то автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения, как и в другие дни. Это касается городского, пригородного, межгородского, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки будут производиться без ограничений.

Отметим, в Кабмине обещают поддержать бизнес и работников, оставшихся без заработка на выходных, в частности, обещают осуществлять выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье.

Так, ожидается, что компенсации смогут получить люди, которые сдают в аренду помещения или снимают.

Также выплаты предусмотрены тем, кто официально работает и из-за карантина выходного дня будет лишен работы в субботу и воскресенье. Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна. Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги.

Кроме того, Кабмин внесет изменения в программу доступного кредитования "5-7-9": предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".

Отметим, за прошедшие сутки подтвердили 11 787 новых случаев китайского вируса. Это новый антирекорд.

Больше всего заражений зафиксировали в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

С начала пандемии заразились 512 652 человека. Из них 9 317 (+172) - умерли, 233 849 (+6 155) - выздоровели. Активными больными остаются 278 803 человека.

Предыдущий актирекорд по числу новых случаев был зафиксирован 12 ноября - тогда за сутки заразились 11 057 человек.

Напомним, карантин выходного дня: выяснился важный нюанс в работе транспорта, кому придется идти пешком.

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