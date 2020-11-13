Государство стимулирует украинцев уходить на самоизоляцию в случае, если у кого-то в семье подтвердится китайский вирус
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время последнего заседания Кабмина.
В случае, если у украинцев в семье у кого-то подтвердится китайский вирус, и они уйдут на самоизоляцию, государство, в таком случае, компенсирует все 100% больничных.
"Если заболел кто-то из членов вашей семьи, оставайтесь на самоизоляции – государство платит за такую самоизоляцию больничные. Мы возместим все больничные", – подчеркнул глава Кабинета министров на заседании.
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По информации журналистов, на денежные компенсации за самоизоляцию могут рассчитывать не только медики, а все украинцы, которые официально трудоустроены, пишет Сегодня.
Для этого нужно открыть листок нетрудоспособности со специальной пометкой.
"Врач, который его выписывает этот листок, должен от руки написать: код 11, изоляция от китайского вируса", – объяснили в Фонда социального страхования.
Первые пять дней самоизоляции оплачивает со своего кармана работодатель, а начиная с шестого дня - Фонд соцстрахования. Медикам компенсируют 100% утраченного заработка, другим украинцам - половину от их средней зарплаты.
"Часто такое требование связано с нежеланием нести какие-то дополнительные расходы и тратить время на оформление всей документации. Особенно, если это какое-то небольшое предприятие", – объясняет нюансы юрист Павел Богомазов.
Для сохранения полного объема зарплаты на самоизоляции украинцам нужно заранее договориться с работодателем о переходе на удаленную работу.
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