Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, похвасталась подарком от младшего брата

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 24-летняя Анна впервые рассказала о своем брате Артеме. Она поблагодарила мальчика за дорогой подарок. По ее словам, Артем следит за ее блогерской деятельностью, поэтому решил подарить ей телефон, на который можно делать хорошие фото и видео. На видео Заворотнюк засветила новый iPhone.

«Хочу сказать Тёме огромнейшее спасибо! Тём, я тебе безумно признательна, я буду им пользоваться с удовольствием», - отметила счастливая Анна.

Как оказалось, речь идет о 10-летнем брате Заворотнюк по отцу. Анну и Майкла, как известно, Анастасия Заворотнюк родила от второго мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. В браке они прожили 10 лет.

Стоит отметить, что Анна о брате публично заговорила чуть ли не впервые. Кроме этого, она оставили ссылку на его страничку. Судя по фото в Инстаграме мальчика, он много путешествует и увлекается футболом.

Отметим, что Анна Заворотнюк начала серьезно вести свой блог только недавно. Она уделяет много времени написанию информативных постов, а также делает красивые снимки для ленты. Практически всегда Анна выглядит превосходно: ее волосы аккуратно уложены.

Напомним, что дочь Заворотнюк оголила роскошные ножки и поразила сходством со звездной мамой: "Ань, ты такая...".

Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк начала выходить на улицу, болезнь изменила внешность "прекрасной няни": "После лечения...".

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк изумила новым образом в кожаных штанах: "Не устану восхищаться".