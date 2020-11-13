Многие знаменитости с гордостью показывают поклонникам, как растут и развиваются их дети: например, Ани Лорак, Тина Кароль, Светлана Лобода и Кристина Асмус регулярно делятся трогательными фото и признаниями о своих отпрысках

Politeka.net предлагает посмотреть, как выглядят и живут дети звезд.

Тина Кароль в 2009 году родила сына Вениамина в браке с продюсером Евгением Огиром. Мальчик учится в престижной британской школе Repton Preparatory School. Веня живет в Лондоне в украинской семье, с которой изучает родной язык.





Светлана Лобода впервые стала мамой в 2011 году. Артистка родила девочку Еву от танцора Андрея Царя. А в 2018 году на свет появилась вторая дочь, Тильда. Имя отца малышки и ее лицо певица скрывает.

Лобода воспитывает дочерей одна, они живут в загородном огромном доме, а Ева обучается в дорогой элитной и закрытой школе вместе с другими детьми знаменитостей.

Ани Лорак родила дочь Софию от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу в 2011 году. Девочка учится в элитной Павловской гимназии, расположенной в Подмосковье.

Недавно Ани Лорак сняла дочь в своем клипе на песню "Твоей любимой", также певица иногда берет ребенка с собой на сцену. Соня активно ведет свою страницу в Tik-Tok, много путешествует и проводит время с семьей своего крестного Филиппа Киркорова.

В 2014 году актриса Кристина Асмус родила от комика Гарика Харламова дочь Анастасию. В этом году девочка уже пошла в первый класс.

Но не все оказалось так гладко в звездном семействе: в конце октября этого года Харламов и Асмус официально развелись.

Напомним, Кристина Асмус показала, как изменилась их с Харламовым дочка после развода.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак едва втиснула бюст в тесный костюм и ошеломила влажным декольте: кадры закулисья.

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