Победитель популярного кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился секретом приготовления идеального жульена
Кулинар опубликовал новый рецепт на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Клопотенко рассказал, что для приготовления вкусного жульена необходимо нарезать 2 зубчика чеснока, 1 луковицу, 400 г грибов (шампиньонов или вешенок) и 240г куриного филе (тонкими полосками, желательно брать филе с бедер).
Затем на разогретую сковородку нужно добавить смесь сливочного масла (20 г) и 1 ст.л. оливкового масла и 2-3 минуты обжарить лук с чесноком. После на сковородку нужно добавить грибы и жарить их еще 3-4 минуты. Затем добавляется курица. На этом этапе содержимое сковородки необходимо посолить и продолжить жарить еще 4-5 минут.
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После этого жульен нужно переложить в большую форму, залить сливками (50-100 мл), добавить мускатный орех, свежемолотый перец и засыпать сыром.
Получившееся блюдо Клопотенко посоветовал запекать 15-20 минут при 180 градусах.
«Ешьте горячим и плавьтесь от наслаждения», - добавил повар.
Он добавил, что об идеальном жульене мечтает буквально каждый.
«Каждая женщина мечтает, чтобы Жульен был у них дома, а мужики им искренне восхищаются и считают Роул модел», - в шутку написал Клопотенко.
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