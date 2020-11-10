"Ощущение, будто во рту кто устроил ​​вечериночку"

Победитель популярного кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал, как проще всего приготовить вкусное блюдо из лосося

Кулинар поделился подробным рецептом приготовления в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

«Самый простой способ приготовить лосося - положить его в горячую ванну. И тупо все. Это настолько гениально, что даже черти аплодируют», - рассказал Клопотенко.

Главным ингредиентом блюда стало «жирненькое» филе лосося, которое повар посоветовал внимательно проверить на наличие костей. Филе нужно сбрызнуть лимонным соком, посолить и залить кипятком.

«Даете лососю постоять сколько хотите. У меня он чилил в ванне минут 5, еще и спинку просил потереть, нахал такой», - пошутил Клопотенко.

Затем настает время для готовки соуса. Для него нужно смешать цедру и сок одного лайма, сок половины лимона, соевый соус и чили.

«Лосося достаете, режете, перекладываете в тарелку, бросаете рядом помидорки, заливаете соусом, едите. Это ВОУ. Ощущение, будто во рту кто устроил хорошую такую ​​вечериночку», - рассказал Клопотенко.

Он также поделился кадрами приготовления и уже готового блюда.

Подписчики повара пришли в восторг от его советов.

«Рецепт бомба, мне нравится что всё легко)))а главное вкусно», «На вид- бомба!!!! Очень захотелось попробовать. Спасибо за рецепт», «Гениально», «Вкусняшка!», - пишут люди.

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