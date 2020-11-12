Знаменитые красотки в погоне за идеальными формами часто прибегают к диетам, но иногда могут перестараться

Некоторым звездам похудение даже с помощью жестких диет идет во благо, а другие же не могут вовремя остановиться и доводят себя до чрезмерной худобы, пугая поклонников истощенным видом, передает Politeka.net.

Российская певица Полина Гагарина кардинально преобразилась и удивила точеной фигурой после похудения на 40 килограммов всего за полгода. Артистка села на жесткую диету, питаясь определенными продуктами: один день рисом, другой — только овощами, третий — вареной курицей. А во избежание ночных срывов Полина ничего не ела после шести вечера.

У Анджелины Джоли проблем с лишним весом никогда не было, но это не помешало ей изнурять себя диетами, чтобы выглядеть еще стройнее. Некоторое время после развода с Брэдом Питтом Джоли довела себя до состояния "кожа да кости" и заставила поклонников понервничать.

Позже выяснилось, что звезда сидела на злаковой диете: актриса употребляла в пищу тыквенные и льняные семена, а также «древнейшие злаки» – просо, гречку, киноа и орехи в небольшом количестве.

People are becoming very concerned about Angelina Jolie's health Angelina Jolie is looking abnormally thin these days... Gepostet von FREE 4 ALL am Montag, 18. April 2016

Ким Кардашьян никогда не скрывала, что склонна к полноте. Звезда постоянно борется с лишними килограммами, особенно сложно ей пришлось после родов. Ким похудела почти на 30 килограммов благодаря кетодиете. Звезда снизила употребление в своем рационе пищи с углеводами, ела тыквенный суп, салат с лососем и овощные чипсы. Сейчас Кардашьян остается обладательницей соблазнительных форм, а о "попе, как у Ким" мечтают миллионы девушек по всему миру.

Младшая сестра Кардашьян Кайли Дженнер тоже прославилась на весь мир как обладательница пышных форм. Но красотке тоже приходится брать себя в руки и приводить тело в порядок. После рождения дочери светская львица быстро сбросила 15 лишних килограммов, чем шокировала фанатов.

Российская актриса Кристина Асмус всегда выглядит в кадре безупречно. Звезде повезло с фигурой от природы, и у нее нет склонности к полноте. Но, как призналась Асмус в одном из интервью, она также изнуряла себя диетами, съедая в день лишь одно яблоко и запивая его чашкой кофе. Хоть формы актрисы сейчас достойны восхищения, она все-таки призвала не повторять ее эксперимент.

Напомним, Кристина Асмус показала, как изменилась их с Харламовым дочка после развода.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян зашнуровала бюст в кожаном топе и застыла в неестественной позе: «образ с перчинкой».

Также Politeka писала, что дочери Брежневой, Седоковой, Джоли и других звезд сводят с ума красотой: топ фото юных "богинь".