Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес устроила переполох своими танцами рядом с молодым исполнителем

Как известно, полтора месяца назад известная артистка Джей Ло и певец Малума выпустили клип, который объединил сразу две песни их. Об этом пишет Politeka.net. По сценарию певица играла бизнесвумен, а вот ее напарник появился в образе охранника. Эффектное выступление и объединенные композиции вызвали небывалый ажиотаж среди фанатов.

Чтобы подогреть интригу, также несколько дней назад артисты показали свежие фото, которые были специально сделаны для обложки Billboard. На некоторых снимках знаменитость позирует с жарким колумбийским певцом Малумой. Также на фан-аккаунте появилось видео с выступления звезд и сообщения о том, что звезды выступят на выставке и также будут блистать вместе.

В ролике можно заметить идеальное тело 51-летней певицы в крошечном салатовом костюме, который с трудом скрывает ее достоинства. В комментариях под фото фанаты поспешили отметить, что Лопес невероятная, ведь выглядит от силы на 30 лет.

«Mood bc Jen & Maluma выступят на выставке AMA 2020 🙌🏻», - сказано в сообщении.

В сети также на фан-аккаунтах звезды начали публиковать и другие кадры из ее стильных фотосессиий. Артистка на одном из фото выглядела очень привлекательно. Певица позировала лежа на земле и демонстрируя свои достоинства.

При этом белый бикини не только подчеркнул красивый вид Лопес, но и помог ей показать, как можно идеально выглядеть в 51, если правильно следить за собой.

«королева, ею можно любоваться каждый день😙; может нам эта фотография 10х понравится ???; она снова сияет, как невероятная звезда✨🔥; Давай громовая королева !! удачи !! # голос; Давай вести себя шумно !!! 💙 холмы так удачно легли, ловите челюсть, господа💙; Мы 💯 поддерживаем это сообщение, вы прекрасны!; так горжусь тобой, мама 🗳💙; Америка должна проснуться!; Давай громко скажем королева 👑🗳».

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"

Также мы писали, что Дженнифер Лопес "задала жару" в крошечном бикини на пляже: "Это вообще возможно в 51?"

Еще Рoliteka сообщала, что соблазнительная Дженнифер Лопес ошеломила красотой в прозрачной сеточке: "Никогда не стареет"