Банковский сектор продолжает сталкиваться с последствиями карантина

Как сообщают на официальном сайте НБУ, спрос на кредиты после отмены жесткого карантина постепенно восстанавливается.

Гривневое кредитование бизнеса в третьем квартале восстановилось на 3%. При этом быстрее обычного возросла часть кредитов, выданная на строительство и реконструкцию недвижимости.

Потихоньку восстанавливается и количество депозитов.

Так, прирост гривневых депозитов в июле-сентябре 2020 года вырос всего на 1,2%. При этом во втором квартале прирост составлял 10,9%. В НБУ отмечают, что вложения в гривнах существенно сократились.

А вот долларовые депозиты, наоборот, выросли. Объемы валютных вкладов выросли на 1,3%.

В Нацбанке также объяснили обесценивание гривны. Отмечается, что есть много внутренних и внешних факторов для падения нацвалюты, но основная причина – пандемия.

Ранее мы писали, что в Украине сегодня отсутствуют предпосылки для стремительного падения курса, поэтому гривна будет терять в цене постепенно. В условиях пандемии, гривна показывает достаточно среднюю девальвацию, ведь есть валюты, которые обесцениваются намного стремительнее.

Напомним, что 12 ноября 100 долларов продавали за 28,16 гривен, а 100 евро можно было купить за 33,14 гривен.

Напомним, что новое повышение разорит украинцев, в Нацбанке предупредили о расценках: "Быстро подорожало...".

Как сообщала Politeka, срыв поставок наличного доллара подорвал курс гривны, что сейчас происходит в обменниках: "13 ноября начнется...".

Также Politeka писала, что доллар внезапно подскочит, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной.