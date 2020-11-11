Ціни на продукти в Україні помітно підскочили через неврожай і падіння гривні

Як повідомляє Politeka.net, в НБУ розповіли, які товари і чому подорожчали за останній місяць. Згідно з даними, розміщеними на офіційному сайті, у жовтні зростання споживчої інфляції прискорилося до 2,6% у річному вираженні, хоча у вересні було 2,3%. Цей фактор значно вплинув на подорожчання продовольчих товарів разом з ослабленням національної валюти і поганим урожаєм ряду сільськогосподарських культур.

"Досить швидко подорожчала рослинна олія на тлі низького врожаю соняшнику і високих експортних цін. Це в свою чергу відбилося і на вартості майонезу і маргарину", - повідомила прес-служба Національного банку.

До того ж, почали швидше зростати ціни на хліб та макаронні вироби, бо подорожчала сировина та енергія. У підсумку за минулий місяць зростання цін на продовольчі товари в Україні прискорилося до 3,4% р/р.

Сильно подорожчали також Непродовольчі товари (0,8% рр), в першу чергу: побутова техніка, меблі та автомобілі. А ось одяг і взуття сильно подешевшали через поганий попит. Зростання вартості послуг сповільнилося до 6,4% р/р, українці стали дешевше обслуговувати в готелях, кінотеатрах, кафе, ресторанах, салонах краси. У той же час, зросли розцінки в медустановах.

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