Захисні маски під час карантину потрібно надягати у всіх громадських місцях

Таку заяву зробив глава МОЗ Максим Степанов d ефірі телевізійної програми «Ранок з Україною», пише прес-служба відомства в Фейсбук.

За словами міністра, носити маски на вулиці не потрібно, але скрізь, де є скупчення людей (наприклад, на зупинках), надягати їх слід. Скрізь, де відстань між людьми становить менше метра, потрібно носити маски.

Штрафувати за відсутність маски будуть прямо на місці. Як пояснив Степанов, механізм накладення штрафів буде схожий на механізм стягнення штрафів під час порушення правил дорожнього руху. Раніше протоколи складалися на місці події і передавалися до суду. Тепер же штрафи будуть виписувати відразу на місці.

«Штрафи будуть виписуватися за перебування без маски саме в громадських місцях. Коли людина, наприклад, зайшла в супермаркет, і вона без маски, то дистанція вже не важлива - адже відстань до інших, зрозуміло, буде весь час змінюватися», - пояснив Степанов.

Нагадаємо, що уряд днями ввів карантин "вихідного дня", який діятиме до 30 листопада 2020 року. Він передбачає, що всі заклади крім аптек, магазинів і автозаправок будуть закриті в суботу-неділю.

Нагадаємо, що вірус завдав потужного удару по Харківщині, кількість жертв невпинно зростає: тривожна статистика.

Як повідомляла Politeka, тисячі українців вимагають у Зеленського скасувати карантин вихідного дня, хвиля обурення зростає: "кожен має право...".

Також Politeka писала, що у РФ задіяли священиків для боротьби з епідемією, кадри.