Российская актриса и модель Яна Кошкина, которую называют тайной «невестой» Гаррика Харламова, покрасовалась впечатляющим декольте в кокетливом платье

Красотка опубликовала новую гифку на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Кошкина также призналась, что любит все времена года, однако ее любимым была бы зима, если бы в это время можно было бы носить летние платья.

«С детства не любила носить много одежды... Мне почему-то физически становится тяжело и грустно. В моей гардеробной нет рукавиц, зимних сапог, больших пуховиков и даже колготок.

Отсутствие мозгов это, или закалённость - обсуждать не будем..., но у меня к вам просьба, не делайте как я, будьте умнее», - написала модель.

Она также сняла себя на видео в своем новом образе для выхода в люди. На кадрах Кошкина действительно позирует в летнем облегающем платье на тонких бретельках и с глубоким декольте. Черный наряд с принтом из красных клубничек выглядит крайне соблазнительно, а сама Кошкина так и дразнит зрителей, опуская камеру на свою пышную грудь.

Поклонники тут же отреагировали на пост красотки.

«Ого ) ягодки созрели», «Глазки такие как будто зиму видишь в первый раз в жизни», «С такой фигурой я бы любила только лето», «Очень красивые и выразительные глаза», «Какие формы», «Спелая клубничка», «Это можно смотреть вечно», - пишут люди.

Напомним, жгучая "невеста" Харламова эффектно разделась, показав идеальные изгибы: "Что же ты делаешь?".

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