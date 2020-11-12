Актриса и модель Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, умеет удивлять

Новая публикация появилась в личном Instagram-аккаунте "невесты Харламова".

Так, девушка призналась, что серьезно похудела за последние 10 дней.

В кадре модель Яна Кошкина в шелковой накидке черного цвета, обнажив свое главное "достоинство". Ради эффектного кадра девушка, которой приписывают бурный роман с шоуменом Гариком Харламовым, держит в руке бокал вина.

"Всхуднула немного за 10 дней без зубов мудрости) такое фото без фильтров пойдёт, нет? На ночь глядя, встретились сейчас с подружкой, щебечем о девичьих переживаниях..", - подписала Кошкина жаркий снимок в своем микроблоге.

Поклонники мгновенно завалили модель лайками и восторженными комментариями.

"Кошка", "Яночка, Вы замечательно выглядите!!! И ничего не схуднула!!! И никаких фильтров не надо!!! Вот! Любим Вас какая Вы есть!", "Ты очень яркая, обожаю тебя", "Главное, чтобы заживало норм", "Шикарная просто", "Звезда по имени Яна", "Как всегда выглядишь прекрасно", "Вот, всхуднула. Даже не знаю причалил бы", "Гарику наверно нравится сейчас без зубов?", "Яночка,больше фото без фильтров! Они не нужны,ты же прекрасна", "Хорошо выглядите, девушка! Дай Бог всякому!", - написали они под публикацией.

Ранее мы сообщали, роман с Кошкиной Харламову приписали сразу же, как он объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус - летом этого года.

Однако, в последнее время комика частенько замечают в компании другой звезды - актрисы из сериала "Крепостная" Катерины Ковальчук.

Вместе с Гариком они снимались в ситкоме "Гусар". А сейчас вместе отдыхают в Сочи.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

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