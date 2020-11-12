Муж Наташи Королевой, известный стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) решил отдохнуть от скандалов и укатил в Африку

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист делится фотографиями с отдыха, на которых часто позирует в компании местных жителей, или просто снимает происходящее вокруг на камеру.

На днях Глушко опубликовал фото со своим новым другом. Видно, что он с головой ушел в экзотику и наслаждается временем, проведенным за пределами Москвы.

«Масаи. Респект. Невероятно добрые здесь люди...приветливые, позитивные, чистые душой», - отметил Тарзан.

За день пост собрал более 2 тысяч лайков. Оценила фото и его жена Наташа Королева, которая, судя по фото, не поехала отдыхать с супругом. В комментариях кроме комплиментов поклонники стали интересоваться, куда делась Наташа.

«Мужик или баба в красном?», «Будьте счастливы», «А где Наташа то?», «На кого ты променял Наташу?», «Красавцы Black and White», «Вы тоже масаи только белый», «А Наташа, не с Вами?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сергей Глушко позволил маленьким детям в автобусе трогать свои длинные белые волосы. Видно было, что Тарзан наслаждался моментом.

Напомним, что Тарзан показал, как кайфует без жены в руках довольной толпы: «Даже на язык попробовали».

Как сообщала Politeka, Тарзан показал, к кому сбежал от Наташи Королевой, неожиданное фото: "Ты на родине теперь!".

Также Politeka писала, что Наташа Королева появилась во всем черном после бегства Тарзана и выдвинула требования, фото.