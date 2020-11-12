Украинцы бурно отреагировали на решение звезды Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого отрастить волосы

Не так давно известный юморист признался, что решил сменить имидж и отрастить волосы и бороду. Первые результаты этого решения уже видны: на последних фото на голове у «Лысого из Квартала» появился «ежик», а на лице – заметная щетина. Особенно хорошо это заметно на совместном фото Кошевого с женой, опубликованном на странице «Квартал 95» в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Запомните это фото. Впервые за 19 лет наш Женя отрастил "ежик"! Кто знает, когда еще нам удастся это увидеть», - говорится в подписи к снимку.

На фото довольный собой Кошевой трогательно прижимает к себе свою жену Ксению, которая счастливо улыбается.

Украинцы активно обсуждают неожиданное преображение артиста в комментариях к снимку.

«Так он не лысый!?», «2020, это уже перебор», «Отращивает что бы щеки прикрыть...треснет скоро», «20 лет назад он был по симпатичнее...Слава и деньги портит человека», «А мне Жека оч нравился лысым и без усов», «Пресняков младший», «Просто лень брить голову», «Совсем другой человек!», «Это бунт!!! Ему так даже лучше, но платить будут меньше?!», «Зеленский ушел, Лысый ушел... Юзика не видно…Шо дальше??!! Лена в мэры и Пикалов в попсу?», «Оказывается, они все-таки растут», «Женя, у тебя волосы полезли. Вот как на некоторых корона влияет», - пишут люди.

Напомним, 12-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" кардинально изменила внешность, не узнала даже мама.

Как сообщала Politeka, резко постаревший Кошевой из "Квартал 95" изумил сединой и густыми усами: "лучше бы остался лысым".

Также Politeka писала, что заросший Кошевой из «Квартал 95» ошарашил смелым фото с женой: «Красивая Ксения и какой-то…».