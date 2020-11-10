Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал новое совместное фото с женой в неожиданном розовом наряде

Известный украинский юморист поделился забавным семейным снимком в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На фото Кошевой прижимает к себе свою жену Ксению. При этом они решили выбрать подходящие друг к другу образу и оба оделись в розовое. Стильный образ жены юмориста дополнило украшение в виде цветка в волосах.

Сам Кошевой, который ранее признался, что решил отпустить волосы и бороду, выглядит уже изрядно заросшим.

Примечательно, что за спиной супругов можно заметить оригинальную картину, на которой в абстрактных формах изображена семья. При этом на фигурках явно отсутствует одежда.

«Красивая Ксения, какой-то шлеппер и голая семья», - подписал фото Кошевой.

Добавим, что снимок был сделан на дне рождении его коллеги по «Кварталу» Юрия Ткача. В последнее время юмористы особенно много времени проводят друг с другом и часто демонстрируют, что дружат семьями.

Ранее мы писали, что Кошевой решил окончательно избавиться от своей знаменитой лысины.

Недавно комик сообщил, что у него появилось свободное время для того, чтобы провести смелый эксперимент со своей внешностью.

Как известно, почти 20 лет Кошевой бреет голову. Миллионы зрителей знают его как «лысого из Квартала». Однако, как выяснилось, у Кошевого нет проблем с волосами, поэтому он решил их вновь отрастить. Кроме этого, он решил отрастить усы и бороду. Результаты эксперимента Кошевой периодически публикует у себя в Инстаграм.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" удивил располневшим видом, скоро перещеголяет Ткача.

Как сообщала Politeka, Кошевой решился показать, каким был до Квартал 95, годы пошли на пользу.

Также Politeka писала, что обросший Кошевой из «Квартал 95» поразил радикальным экспериментом с внешностью.