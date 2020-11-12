Популярная российская певица Ольга Бузова впечатлила горячими обьятиями со своим партнером

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала в своем микроблоге "Инстаграм" новое фото выступления на льду вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым. На кадре Ольга Бузова запечатлена спиной в строгом наряде. Спортсмен в брюках и рубашке страстно прижался к ней сзади, складывается впечатление, что пара поцеловалась.

"Наша новая история с @dmitry_solovyev о которой мы расскажем Вам уже в эту субботу 🙏🏻 ... танец мы ставили под шикарную песню из легендарного кино🎥. Как думаете, по фото, какой фильм мы прожили на льду? 😌", - рассказала знаменитость в описании к фото.

Снимок приобрел особую атмосферу старого кино из-за черно-белого формата, а снег на черном фоне создал впечатление зимнего вечера.

Пользователи социальной сети в комментариях под фото предложили свои версии и оценили снимок участников шоу:

"Как атмосферно🙌🏽😊"; "Держим кулачки за вас! Красивые такие!"; "Самая лучшая пара 🙌🏻"; "Фото показывает, что номер будет огонь, многообещающе выглядит 🤩ждём ❤️"; "Потрясающе👍🔥"; "Кайффф, жду нереально 🙏🏻❤️"; "королева 👑 😍самая красивая, лучшая из лучших"; "Оль, вы такая классная пара❤️ хочу что бы вы были вместе🔥"; "И Дава там нервно курит 🔥"; "Какая романтичная фотка !!!😍"; "Так не интересно смотреть, Ольга! Вы все выкладываете!".

Напомним, Алла Пугачева и Бузова сошлись в неравной схватке, дошло до оскорблений: "Певички мяукают, как котята"

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".