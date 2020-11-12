Скандально известная балерина Анастасия Волочкова показала жертвы, на которые идет для поддержания формы

Она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео своих тренировок, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницы до конца). Для спортивных занятий Анастасия волочкова надела красную зимнюю куртку и утепленные розовые штаны.

Артистка развалилась на гимнастическом коврике и принялась делать различные упражнения для пресса, сдвигая и раздвигая ноги. Напоследок она задрала носки выше головы, посветив ягодицами.

"Спортивное начало дня 💪 И так каждый день..🩰🦢 Вся Жизнь - движение!! Конечно, в таком количестве тёплой одежды нелегко выполнять физические упражнения, но поддержание формы и стройности и подтянутости мышц требует жертв", - заявила Волочкова в описании к видео.

Ранее Анастасия опубликовала в социальных сетях кадры со встречи с тренером по саморазвитию. Первым делом балерина похвасталась обедом из одних лишь огурцов и в шутку похвалила себя за то, как мало ест.

Позже Анастасия выложила фото, которое быстро разлетелось по сети. На нем Волочкова позирует рядом с подругой в грязном трико голубого цвета. Хорошо заметно, что костюм знаменитость надела прямо на голое тело, можно без труда различить на нем разводы и сильно выпирающий бюст.

Напомним, что Волочкова в непристойном платье опозорилась рядом с новой мачехой дочери: "Чупа-Чупс на палочке".

Как сообщала Politeka, Волочкова раскорячилась в непристойных позах перед молоденькими красавицами: "Недолюбленная тетенька".

Также Politeka писала, что распутная Волочкова засветила лишнее в ультракороткой комбинации: "Не стыдно".