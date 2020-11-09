Популярная модель норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", показала настоящую скандинавскую красоту

Популярная модель является довольно известной за пределами своей страны, так как после победы на песенном конкурсе интерес поклонников к ней резко возрос. Об этом пишет Politeka.net. Хильде не боится показать тебя, поэтому активно ведет Инстаграм, чтобы и дальше получать сотни хвалебных слов в свой адрес.

Стройная блондинка обладает яркой скандинавской внешностью, а ее белокурые локоны стали чем-то вроде изюминки всех ее образов. В последнее время Хильде все чаще публикует фото в белье или бикини, поэтому комментарии у нее под фото самые разны. В прочем, многие удивляются тому, как девушка за собой ухаживает, оставаясь такой же красивой, как и раньше.

На фото видно, что Осланд есть чем удивить и любой цвет нижнего белья, даже самого открытого, ей будет идти:

«Спасибо за такие жаркие кадры🙏🏽; Потрясающе ❤️🔥;Один из моих любимых цветов; Даже не могу сказать, насколько вы красивы; хороший выбор 😍цвета; Красиво, сколько у тебя детей?; ты просто великолепна, такой красивый образ 😍😍; 😘😘Красивая ты милая обнимает и целует 💘💘💘😘; Вы trop belle trop canon😍❤️; Вау безмолвие 💙 соблазна много не бывает💙; Синий на тебе 🔥👀😍; Бьюсь об заклад, у тебя такой хороший вкус ❤️❤️; Удивительная женщина!».

Мы также писали, что Хильде стала моделью после того, как отучилась в университете и даже получила степень бакалавра экономики. Какое-то время девушка работала по специальности, но вскоре поняла, что это не ее и решила принять участие в песенном конкурсе.

Осланд не только прорвалась в финал известного в стране шоу, но и прославилась на ее территории. Норвежская красотка начала активно заниматься вокалом, а затем подалась в модельный бизнес, где успех также не заставил себя долго ждать.

Белокурая стройная модель с яркой улыбкой снимается для журналов и поражает красотой едва ли не каждый день. Теперь Осланд решила представить подборку фото, сделанных за последнее время. На кадрах Хильде предстала в разных костюмах и смелых образах, чем покорила фанатов.

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