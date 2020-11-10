Популярная модель норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", показала стильный образ в персиковом белье

Норвежская красотка с яркой внешностью и пышными формами ведет свой профиль в Инстаграм не первый год. Об этом пишет Politeka.net. Привлечь внимание Хильде удалось лишь после того, как она победила на песенном конкурсе. А в мире моделинга Осланд замечена из-за своего изящества и «холодных» ноток, как замечают сами поклонники.

По их мнению, скандинавская красавица может удивить реально холодными образами, ведь светлые фото часто кажутся фанатам более открытыми, чем они есть. Тогда как другие осуждают девушку за то, что она не показывает большего.

Демонстрируя очередной селфи в постели, Осланд поразила кадрами в персиковом белье, при этом дополняли ее наряд с кружевной вышивкой обычные очки в стиле «взрослой учительницы» и красная книжка в руках с тонким переплетом.

Вот что пишут в сети:

«Это новая приманка? 🍯 👓 #maybeshesblindasabat; Вкусный образ😍😍😍😍; Довольно красиво на розовом; Просто идеально; ОООоооооооо, милый Иисус !!! 😘; Вы чему-нибудь учитесь из книги?; Совершенство!;Боже! Я искал в Instagram несколько месяцев в поисках этой фотографии. Вы выглядите абсолютно офигительно, шикарно; Ого, как доктор, очки подчеркивают его милые глазки 😍 жрица любви😍💋; Я буду совершенствоваться на тебе весь день! 😂😍😈🔥».

Ранее мы также писали, что Хильде не боится показать тебя, поэтому активно ведет Инстаграм, чтобы и дальше получать сотни хвалебных слов в свой адрес.

Стройная блондинка обладает яркой скандинавской внешностью, а ее белокурые локоны стали чем-то вроде изюминки всех ее образов. В последнее время Хильде все чаще публикует фото в белье или бикини, поэтому комментарии у нее под фото самые разны. В прочем, многие удивляются тому, как девушка за собой ухаживает, оставаясь такой же красивой, как и раньше.

На фото видно, что Осланд есть чем удивить и любой цвет нижнего белья, даже самого открытого, ей будет идти:

«Спасибо за такие жаркие кадры🙏🏽; Потрясающе ❤️🔥;Один из моих любимых цветов; Даже не могу сказать, насколько вы красивы; хороший выбор 😍цветасоблазна много не бывает💙; Синий на тебе 🔥👀😍; Бьюсь об заклад, у тебя такой хороший вкус ❤️❤️; Удивительная женщина!».

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