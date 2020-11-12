Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на новые проблемы после развода с шоуменом Гариком Харламовым

Она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в белой футболке и ярком макияже, передает Politeka.net. Знаменитость рассказала в описании, что очень не любит холодную погоду, особенно когда некого обнять в постели.

"До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то 😂😂😂)

Я не люблю холод. Всегда и везде мёрзну... Всё, ухожу в спячку до весны 🐻", - призналась Кристина Асмус. В комментариях она раскрыла, что помогает ей пережить этот непростой период: "Я бахнула. Кофейку. На нем и держимся без сна и выходных".

Пользователи социальных сетей в комментариях высказались о предпочтениях актрисы и напомнили ей о семейных проблемах:

"Кристина. Зачем мужу изменяла?"; "Верни Гарику его жизнь"; "Любви нету, поэтому и мерзнешь. А та, что была - она липовая"; "Ну что за фото? Как пьяная"; "Мужика надо, чтобы грел. А так любовь не греет, вот и мерзнешь"; "Надо было в 5 утра выпить на дорожку )"; "Тот момент когда обогреватель раньше был Гарик"; "Отжала у харламыча 500 лямов или ещё нет?)".

Ранее Асмус и Харламов официально развелись, а теперь делят имущество. Больше всего споров вызывает четырехэтажный дом на Рублевке, которые оценивают в 100 миллионов долларов.

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