Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган признался, как отношения со скандальной ведущей помешали его работе

Российский актер театра и кино Максим Виторган был женат на известной телеведущей и журналистке Собчак с 2013 по 2019 год. У них есть общий сын Платон. Сейчас артист активно занимается театральной режиссурой и играет в новых проектах, однако он признался, что во время отношений с Собчак испытывал трудности с работой. Об этом пишет Стархит.

Виторган рассказал, что сам он не стесняется высказывать свое мнение о событиях в России и это никогда не приносило ему проблем, однако, когда он был женат на Собчак, ее оппозиционная деятельность все же негативно сказалась на его работе.

«Когда я на ней женился, то перестал сниматься вообще. Около года. В том числе потому, что люди думали: «Ее убрали из телевидения. Ну фиг знает, как там пойдет дальше. Мы снимем с ним кино, а потом надо будет его убрать. Лучше не брать». Так чтобы я подвергался суровой, жесткой цензуре… Такого пока не было. Ну или я об этом не знаю», - рассказал артист.

Стоит отметить, что после их развода карьера Виторгана вновь начала набирать обороты. Так, всего через несколько месяцев после его скандальной драки с новым возлюбленным Собчак Константином Богомоловым Виторган дебютировал в качестве режиссера с театральной постановкой «В городе Лжедмитрове».

Виторгана также стали чаще звать в кино, однако он старается не забывать о работе в театре и продолжает играть в спектаклях.

Напомним, экс-муж Собчак честно сознался, на что готов был пойти из-за ревности: "Вырву переносицу".

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