Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак показала сына, рожденного в браке с Максимом Виторганом

Звезда опубликовала соответствующее фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. На снимке малыш, Платон, сидит за столиком одного из заведений.

Мальчик пьет зеленый коктейль из трубочки и смотрит большими глазами в камеру.

Ребенок одет в голубую ветровку на молнии, что неудивительно, ведь недавно сильно похолодало.

"А вы как проводите время)?", - поинтересовалась Ксения у подписчиков.

За час пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев. Особенно удивил комментарий отца мальчика, который вызвал бурю эмоций у подписчиков.

"Я сижу с малышкой дома и зарабатываю по 70 тыс. в неделю", - написано от имени актера.

Однако утверждать, кто именно написал такой комментарий нельзя. Возможно, и сам отец решил так подшутить, а, возможно, его страницу взломали.

"😆😆😆Господи, храни людей с таким чувством юмора 😉✊🏻", "сильно💪👍", "хочу к вам в команду 😂😂😂", "надо же , я тоже , только чуть больше капает", "заметьте,малышка то к тому же самостоятельная😂", "Ну ведь не каждый хочет **пой так зарабатывать..)", "это самый лучший коммент👏👏👍", "для меня лучший комментарий 🙌", "а Богомолов сидит один и зарабатывает 140", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что много комментариев и касались самого малыша, люди восхищались мальчиком и желали ему здоровья. А также многие отмечали схожесть Платона с отцом Ксении Собчак, Анатолием:

"Мальчик похож на деда Толю!", "Похож на Анатолия Собчака🔥", "А мне видится Ваша порода - Собчаковская", "Копия отец Собчак ! Анатолий".

Напомним, что шпионский скандал разгорелся вокруг мужей Собчак: Богомолову и Виторгану не позавидуешь.

Как сообщала Politeka, экс-супруга Собчак Виторгана застукали в постели с двумя красотками, Семенович не выдержала: «Вы че там, а?».

Также Politeka писала, что бесстыжая Собчак разделась и повиляла пятой точкой прямо на улице: видео облетело сеть.