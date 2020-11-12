Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая напомнила о себе участием в проекте «Танці з зірками», призналась, что семья сильно изменила ее характер

Как сообщает Politeka.net, в интервью ЖВЛ на канале "1+1" Ольга откровенно рассказала о том, как ее нынешний муж, генпродюсер «Нового канала» Владимир Локотко повлиял на ее жизнь.

По убеждению Ольги, она заслужила такого мужа. Он мало транслирует свои чувства, но доказывает свою любовь поступками. Кроме этого, по словам Фреймут, муж всегда находится рядом.

«Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь и бизнес», - убеждает ведущая, добавляя, что смогла расслабиться и заняться детьми, как только вышла замуж.

Как известно, Ольга вышла замуж за Владимира, когда ей было 35 лет. За это время она успела родить мужчине двоих детей.

«Самое важное это то, как он относится к детям. Для каждой женщины важно, чтобы рядом был тот, кто любит ее детей», - подчеркнула Ольга.

Напомним, что Фреймут стала широко известной во время работы в утреннем шоу «Подъем» на «Новом канале». После него она вела ряд популярных проектов на канале, в том числе шоу «Ревизор», которое писалось под нее. Позже Ольга работала на «1+1» и «Интере».

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